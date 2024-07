Zwei Häuser durch Brand unbewohnbar – 100.000 Euro Schaden

Ein Wohnhausbrand in Senden (Landkreis Neu-Ulm) hat einen geschätzten Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Das Dach eines Reihenmittelhauses war am Samstag in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach beschädigte das Feuer den Dachstuhl des Gebäudes. Darauf war den Angaben zufolge eine Solaranlage verbaut, was die Brandbekämpfung erschwert habe.

Auch das Dach des Nachbarhauses sei durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Beide Häuser sind zunächst nicht mehr bewohnbar, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.