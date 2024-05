Motorrad überschlägt sich: 18-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 18-Jähriger hat sich bei einem Unfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz mit seinem Motorrad überschlagen und ist lebensgefährlich verletzt worden.

Der Fahranfänger verlor auf einer Kreisstraße bei Berching die Kontrolle über die Maschine, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit dem Motorrad schlitterte er am Montag über die Gegenfahrbahn, geriet in die Leitplanke und überschlug sich. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

(dpa)