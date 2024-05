Autofahrer kommt bei Unfall ums Leben

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Oberallgäu tödlich verletzt worden.

Seine 15 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr befreite die Jugendliche aus dem Auto. Anschließend wurde sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige mit seinem Wagen am Donnerstagabend bei Dietmannsried-Reicholzried aus zunächst ungeklärter Ursache im Gegenverkehr frontal mit dem Auto eines 44-Jährigen zusammengestoßen. Danach sei das Fahrzeug des 21-Jährigen gegen eine Schutzplanke und einen Strommast geprallt. Er starb trotz der Wiederbelebungsversuche noch am Unfallort. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Strommast wurde durch den Aufprall beschädigt, wodurch es kurzzeitig zu einem Stromausfall in mehreren Gemeindeteilen von Dietmannsried kam, wie es weiter hieß.

(dpa)