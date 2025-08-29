Drei Schwerverletzte nach Unfallserie im Gegenverkehr

Bei zwei Frontalzusammenstößen auf der Bundesstraße 12 im Landkreis Oberallgäu sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger sei mit seinem Wagen in der Höhe von Seltmans nach links auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Das Wohnmobil wiederum sei dann auch auf die Gegenspur geschleudert und dort frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen geprallt.

Der 24-Jährige wurde von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Auto befreit, wie es hieß. Er und zwei weitere Unfallbeteiligte kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. An allen Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle wurde insgesamt für rund vier Stunden komplett gesperrt. Warum der 24-Jährige am Nachmittag mit seinem Auto von der Spur abkam, war noch unklar.