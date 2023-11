Mann stirbt nach Tauchgang im Hallenbad

Ein Taucher ist nach einem Unfall in einem Hallenbad in Schwaben gestorben.

Mehrere Mitglieder eines Tauchvereins waren am Sonntag in dem Bad in Immenstadt im Allgäu (Landkreis Oberallgäu), als der 56-jährige Mann beim Auftauchen Wasser schluckte und anschließend reanimiert werden musste. Nach Polizeiangaben vom Montag starb der Taucher trotz sofortiger medizinischer Maßnahmen im Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Fehlverhalten der anderen Taucher liegen derzeit nicht vor. Die Beamten gehen daher von einem medizinischen Notfall aus. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

(dpa)