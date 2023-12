18-Jähriger fährt gegen Baum: Drei Verletzte

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Ostallgäu wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Bei dem Zusammenstoß in Baisweil in der Nacht auf Samstag wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 16-jähriger Insasse befreite sich demnach selbst aus dem auf der Seite zum Liegen gekommenen Auto. Er wurde leicht verletzt. Feuerwehrkräfte bargen den 18-Jährigen und seine Beifahrerin. Ein Rettungsdienst brachte die zwei Schwerverletzten in eine Klinik.

(dpa)