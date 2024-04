Mann im Alpenvorland tödlich verunglückt

Ein 31-Jähriger ist im Bereich des Tegelbergs in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) abgestürzt und gestorben.

Menschen meldeten am Freitag eine leblose Person unterhalb der Lifttrasse der Bergbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen der einbrechenden Nacht und schwierigen Witterungsbedingungen konnten Einsatzkräfte der Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei den Toten erst am Karsamstag bergen. Von wo genau der Mann abstürzte, war zunächst unklar, wie auch weitere Hintergründe. Der Polizei habe keine Vermisstenmeldung vorgelegen, sagte ein Sprecher. Nach derzeitigem Stand liegen den Angaben zufolge keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

(dpa)