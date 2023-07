Archäologischer Fund bei Autobahnerweiterung

Bei Bauarbeiten zur Erweiterung der Autobahn 94 in Niederbayern ist ein menschlicher Schädel entdeckt worden.

Die Experten vermuten, dass es sich um einen archäologischen Fund handeln dürfte. Am Dienstag stießen die Bagger in Kirchham auf den Schädel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Kreisarchäologe des Landratsamtes Passau waren vor Ort, um den Fund zu untersuchen und zu datieren. Es könne sich um Überreste der Vor- oder Frühgeschichte handeln, hieß es.

(dpa)