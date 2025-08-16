Icon Menü
Landkreis Passau: Freilaufender Hund greift Spaziergängerin mit zwei Hunden an

Landkreis Passau

Freilaufender Hund greift Spaziergängerin mit zwei Hunden an

Eine Frau geht mit ihren beiden Hunden Gassi. Plötzlich geht ein herrenloser Hund auf ihre Hunde los - und beißt dann die Spaziergängerin in die Hand.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Als die Frau ihren Hund retten möchte, wird sie selbst von dem fremden Hund angegriffen. (Symbolbild)
    Als die Frau ihren Hund retten möchte, wird sie selbst von dem fremden Hund angegriffen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Eine 57-jährige Frau ist von einem freilaufenden Hund bei einem Spaziergang in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) gebissen worden. Zuvor hatte das Tier einen ihrer Hunde angegriffen, wie die Polizei mitteilte.

    Die Frau war demnach mit zwei Hunden spazieren, als ein herrenloser Hund auf sie zusteuerte und einen ihrer Vierbeiner angriff. Die 57-Jährige wollte die Hunde trennen, dabei wurde sie den Angaben zufolge von dem fremden Hund in die Hand gebissen. Mit leichten Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tierarzt kümmerte sich demnach um den angegriffenen Hund der Frau.

    Der Halter des freilaufenden Hundes konnte laut Angaben der Polizei ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter laufen.

