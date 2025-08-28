Frontalzusammenstoß im Landkreis Passau – Motorradfahrer tot

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer auf einer Bundesstraße im Landkreis Passau tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen stieß der 20 Jahre alte Mann auf der Höhe von Vilshofen an der Donau mit dem Auto eines 27-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Rettungskräfte versuchten den Angaben zufolge, den Motorradfahrer zu reanimieren. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer und sein 28 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 8 wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt.