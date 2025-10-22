Icon Menü
Landkreis Passau: Polizei umstellt nach anonymem Anruf Schule in Niederbayern

Landkreis Passau

Polizei umstellt nach anonymem Anruf Schule in Niederbayern

Ein anonymer Anrufer warnt eine Schule in Niederbayern vor einem bewaffneten Mann im Gebäude. Wenig später rücken Polizisten an.
Von dpa
    Zahlreiche Polizisten suchten an der Schule in Pocking nach einem bewaffneten Mann. (Symbolbild)
    Zahlreiche Polizisten suchten an der Schule in Pocking nach einem bewaffneten Mann. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Wegen einer anonymen Warnung vor einem bewaffneten Mann hat die Polizei am Vormittag eine Schule in Niederbayern umstellt. Ein bisher nicht ermittelter Anrufer habe der Schule in Pocking (Landkreis Passau) mitgeteilt, dass ein Bewaffneter bei den Toiletten im Gebäude sei, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten zahlreiche Polizisten aus der Region die Schule umstellt und abgesucht.

    Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte seien aufgefordert worden, währenddessen in den Klassenzimmern zu bleiben. Mehr als eine Stunde nach dem Anruf habe die Polizei Entwarnung geben können: Die Beamten fanden in dem Gebäude niemanden, der sich nicht dort hätte aufhalten dürfen. Die Ermittlungen in dem Fall gehen weiter.

