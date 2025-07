Sportflugzeug fängt beim Tanken Feuer

Ein Sportflugzeug hat beim Tanken Feuer gefangen und ist nahezu ausgebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden liege bei mindestens 100.000 Euro.

Den Angaben zufolge tankte ein 53-Jähriger am Dienstag sein Sportflugzeug auf dem Flugplatz in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau). Als plötzlich Flammen aus dem Motorraum des Flugzeugs schlugen, habe er die Spritzufuhr umgehend unterbrochen. Das Feuer griff laut Polizei allerdings schnell auf die Flügeltanks über und das Flugzeug brannte nahezu aus.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Als Brandursache werde ein technischer Defekt vermutet, sagte ein Polizeisprecher.