21-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß in Oberbayern

Ein Autounfall am Freitagabend kostete einer jungen Frau das Leben. Der Unfall ereignete sich im oberbayerischen Ilmmünster.

Bei einem Autounfall in Oberbayern ist am Freitag eine 21-Jährige ums Leben gekommen. Sie kollidierte bei Ilmmünster (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) frontal mit einem Auto, das aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war, wie die Polizei am Samstag meldete. Der 18-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde schwer verletzt. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. (dpa/lby)