Unfall bei Seitenwagenrennen - Beifahrerin verletzt

Eine Frau ist am Ostersonntag bei einem Seitenwagenrennen in Pocking (Landkreis Passau) verletzt worden.

Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer die Verletzungen sind, die sie am Sonntagnachmittag erlitt, war zunächst nicht bekannt. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr. Die Frau nahm den Angaben zufolge als Beifahrerin an dem Rennen im Rottalstadion teil. Bei Seitenwagenrennen gehen Motorräder mit Beiwagen an den Start.

Ob der Fahrer des Motorrads auch verletzt wurde, war noch unklar. Der Unfall wurde ersten Erkenntnissen nach durch einen technischen Defekt an einem der teilnehmenden Fahrzeuge verursacht, wie der Polizeisprecher sagte. Zum genauen Unfallhergang konnte er noch keine Angaben machen. Zuvor hatte der "Donaukurier" berichtet.

(dpa)