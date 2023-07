Hirschkuh in Niederbayern durch Schuss verletzt

Unbekannte sollen im niederbayerischen Böbrach (Landkreis Regen) auf eine Hirschkuh geschossen und sie verletzt haben.

Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, hatte der Besitzer eines Wildgeheges beobachtet, dass sich der Gesundheitszustand des Tiers zunehmend verschlechterte. Nachdem er die Hirschkuh am vergangenen Donnerstag von ihrem Leiden erlöst hatte, stellte er eine kreisrunde Verletzung an der rechten Flanke fest.

Eine Untersuchung des Tiers beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigte laut Polizei den Verdacht, dass es sich dabei um eine Schussverletzung handelte. Im Körper der Hirschkuh sei ein Projektil gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte Anfang der vergangenen Woche auf das Tier geschossen hatten. Den Angaben nach läuft nun ein Verfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung.

(dpa)