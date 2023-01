Mann durch Zimmerbrand gestorben

Ein nach einem Zimmerbrand in Zwiesel (Landkreis Regen) tot aufgefundener Mann ist durch das Feuer ums Leben gekommen.

Hinweise auf eine Gewalttat oder Brandstiftung hätten sich nicht ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen - vor allem zur Brandursache - seien noch nicht abgeschlossen. Der 35-Jährige war am Dienstag nach einem Brand in einer Unterkunft für Hotelmitarbeiter tot aufgefunden worden.

(dpa)