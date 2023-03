87-Jähriger stirbt nach Sturz mit Pedelec

Ein 87-Jähriger ist nach einem Sturz mit seinem Pedelec an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Senior sei Zeugenaussagen zufolge in Obertraubling (Landkreis Regensburg) wegen eines Fahrfehlers gestürzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der Mann am Mittwoch in ein Krankenhaus, wo er einen Tag später starb.

(dpa)