Bremsen fangen Feuer: 50 Fahrgäste müssen Zug verlassen

Etwa 50 Fahrgäste haben einen Regionalzug in der Oberpfalz verlassen müssen, nachdem dessen Bremsen Feuer gefangen hatten.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, bemerkte der Lokführer am Samstag bei Nittendorf (Landkreis Regensburg), dass die Lok nicht richtig Fahrt aufnahm. Er habe deshalb an einem Bahnhof eine Notbremsung eingeleitet und mit einem Feuerlöscher begonnen, den Brand zu löschen. Später kam demnach Unterstützung von der Feuerwehr.

Menschen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden. Die etwa 50 Reisenden seien im örtlichen Feuerwehrhaus untergebracht worden, bis sie mit einem anderen Zug in Richtung Regensburg zurückfahren konnten.

(dpa)