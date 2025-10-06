Feuer in Golfclub – Jagdschloss steht in Vollbrand

Ein altes Jagdschloss auf dem Gelände eines Golfclubs im Landkreis Regensburg hat in der Nacht in Vollbrand gestanden. In dem Gebäude in Donaustauf waren Clubräume und ein Restaurant untergebracht, teilte die Polizei mit. Mehrere Feuerwehren waren noch in den frühen Morgenstunden vor Ort, um das Feuer zu löschen. Wie lange der Einsatz noch dauere, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst nicht abzuschätzen. Es sei möglich, dass durch das Feuer ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist.

