Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Regensburg: Feuer in Golfclub – Jagdschloss steht in Vollbrand

Landkreis Regensburg

Feuer in Golfclub – Jagdschloss steht in Vollbrand

Mitten in der Nacht brennt ein historisches Jagdschloss auf einem Golfgelände lichterloh. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, um den Brand zu löschen. (Symbolbild)
    Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, um den Brand zu löschen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein altes Jagdschloss auf dem Gelände eines Golfclubs im Landkreis Regensburg hat in der Nacht in Vollbrand gestanden. In dem Gebäude in Donaustauf waren Clubräume und ein Restaurant untergebracht, teilte die Polizei mit. Mehrere Feuerwehren waren noch in den frühen Morgenstunden vor Ort, um das Feuer zu löschen. Wie lange der Einsatz noch dauere, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst nicht abzuschätzen. Es sei möglich, dass durch das Feuer ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden