Fußgänger von Auto erfasst: schwere Kopfverletzungen

Ein 67 Jahre alter Fußgänger ist im Landkreis Regensburg von einem Auto erfasst worden und hat schwere Kopfverletzungen erlitten.

Die 57-jährige Autofahrerin habe ihn beim Rechtsabbiegen in Wiesent übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den Zusammenstoß am Donnerstag fiel der Mann zu Boden und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

(dpa)