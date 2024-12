Mann räuchert Fleisch in Garage - schwer verletzt

Ein Mann hat in Zeitlarn (Landkreis Regensburg) in einer geschlossenen Garage Fleisch geräuchert und sich dabei schwer verletzt. Seine Frau fanden den 60-Jährigen am Dienstag bewusstlos, wie die Polizei mitteilte. Er habe wegen einer Rauchvergiftung das Bewusstsein verloren. Sanitäter brachten ihn den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Laut Polizei soll der Mann über einer Feuerschale das Fleisch geräuchert haben.

