Landkreis Regensburg

vor 22 Min.

Versuchte Tötung in Pension: 62-Jähriger in U-Haft

Artikel anhören Shape

Weil er mutmaßlich seinen Zimmernachbarn in einer Pension in Barbing (Landkreis Regensburg) mit einem Messer töten wollte, ist ein 62-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, habe der Mann am Samstagabend mit seinem 31-jährigen Nachbarn gestritten. Dieser habe etwas später an der Türe seines älteren Kontrahenten geklopft. Nachdem der 62 Jahre alte Bulgare die Türe geöffnet hatte, soll er mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Der 31-Jährige wurde nur leicht verletzt und vor Ort behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach lebten die beiden dort schon länger und kannten sich. Auf Anordnung eines Ermittlungsrichters kam der 62-Jährige am Sonntag in Haft. Pressemitteilung (dpa)

Themen folgen