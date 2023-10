Spaziergängerin findet Panzergranate neben Radweg

Eine Spaziergängerin hat in Unterfranken eine Panzergranate neben einem Radweg gefunden.

Der Sprengkörper sei sehr verrostet gewesen und vermutlich ein Weltkriegs-Überbleibsel, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wie die am Mittwoch gefundene Granate auf dem Steinhaufen in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) gelandet war, blieb zunächst unklar. Eine Baustelle oder ähnliches gebe es in der Nähe nicht. Die Polizei habe Spezialisten zur Räumung von Kampfmitteln mit der Entsorgung beauftragt.

