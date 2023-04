Brand in Mehrfamilienhaus: Frau tot gefunden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberbayern ist eine Frau tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab es zunächst keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Die Identität der Frau sei noch nicht abschließend geklärt, es handle sich aber wahrscheinlich um eine 52-jährige Bewohnerin des Hauses. Eine Obduktion solle nun bei der Klärung von Identität und Todesursache helfen.

Die weiteren Bewohner des Hauses in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) wurden wegen des Brandes am Sonntagabend evakuiert. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

