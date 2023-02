Leerstehendes Wohnhaus und Schuppen durch Feuer zerstört

Ein leerstehendes Wohnhaus und ein angrenzender Schuppen sind im oberbayerischen Landkreis Rosenheim durch ein Feuer zerstört worden.

Die Feuerwehr war zwar schnell zur Stelle, konnte einen Schaden von schätzungsweise rund einer halben Million Euro aber nicht mehr verhindern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Haus in Flintsbach am Inn steht demnach schon seit längerer Zeit leer. Verletzte gab es bei dem Brand am Sonntagabend nicht. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

(dpa)