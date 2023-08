Mutmaßlicher Rüttelplatten-Seriendieb in Untersuchungshaft

Einen mutmaßlichen Seriendieb von Rüttelplatten hat die Polizei im südlichen Oberbayern festgenommen.

Der 33-Jährige sitze in Untersuchungshaft, weil er in der Region mehrfach entsprechende Baumaschinen gestohlen haben soll, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Seit April 2023 seien den Ermittlern 28 solcher Fälle gemeldet worden. Der Gesamtwert der Geräte liege bei mehr als 100.000 Euro. Mehrere Diebstähle habe der Verdächtige schon zugegeben.

Auf die Spur das Mannes brachte die Ermittler demnach ein Zeuge, der am Montag in Bruckmühl (Landkreis Rosenheim) beobachtete, wie der 33-Jährige eine Rüttelplatte in einen Transporter lud und in Richtung Autobahn 8 davonfuhr. Die Polizei habe den Fahrer wenig später angehalten und zwei mutmaßlich gestohlene Baumaschinen in dem Transporter gefunden.

Nach einem Haftbefehl am Montag wegen des Verdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall wurde der 33-Jährige demnach in ein Gefängnis gebracht.

(dpa)