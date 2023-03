Nachbarn retten Mann aus brennendem Haus

Mit einer Leiter haben zwei Nachbarn einen Mann aus einem brennenden Haus in Griesstätt (Landkreis Rosenheim) gerettet.

Noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, holten die Helfer den Mann in der Nacht auf Montag aus dem ersten Stock des Hauses, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Bewohner mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus. Auch einer der Helfer wurde am Bein verletzt. Er sei zunächst nicht ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher.

Das Feuer war in der Nacht auf Montag in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Ursache blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Bei dem Brand entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Das Haus sei nach aktuellem Erkenntnisstand nicht bewohnbar, teilte der Sprecher am Montag mit.

(dpa)