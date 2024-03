Fahrkartenautomat an S-Bahnhof gesprengt

Bislang unbekannte Täter haben einen Fahrkartenautomaten an einem S-Bahnhof südlich von Nürnberg gesprengt.

Wie die Polizei mitteilte, war einem Lokführer der zerstörte Automat am Bahnhof in Büchenbach (Landkreis Roth) am frühen Sonntagmorgen aufgefallen. Ob die Täter Geld erbeuteten sowie die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Automat in der Nacht zum Sonntag gesprengt. Die Polizei sucht Zeugen.

(dpa)