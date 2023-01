Lkw verliert Teppiche: Diebe greifen zu

Sieben Teppiche sind auf der Autobahn 9 in Mittelfranken von einem Sattelschlepper gefallen.

Der Fahrer hatte seine Ladung schlecht gesichert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Fahrer und Beifahrer eines folgenden Kleintransporters blieben bei dem Vorfall am Freitag nahe Thalmässing (Landkreis Roth) stehen und luden mehrere Teppiche ein. Ein Zeuge bemerkte die Diebe, rief die Polizei und folgte dem Kleintransporter, bis ihn Beamte an der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach stoppten.

Die Autobahnpolizei Feucht räumte schließlich die restlichen Teppiche von der A9, nahm die Diebe fest und leitete Ermittlungsverfahren ein - gegen die Teppichdiebe, aber auch gegen den Fahrer des Lastwagen wegen der schlecht gesicherten Ladung.

(dpa)