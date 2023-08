80-Jähriger gerät unter Traktorreifen und stirbt Tage später

Ein 80-Jähriger ist in Unterdietfurt (Landkreis Rottal-Inn) unter einen Traktorreifen geraten und nach fünf Tagen im Krankenhaus gestorben.

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge wollte der Senior am 23. Juli einen Anhänger an einen Traktor anhängen. Dabei geriet der 80-Jährige aus zunächst unklaren Gründen unter den Reifen. Ein Zeuge leistete noch Erste Hilfe und wählte den Notruf. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber den Mann in ein Krankenhaus, wo er am 28. Juli starb.

(dpa)