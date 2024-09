Hofgebäude durch Feuer vollständig zerstört - Ein Verletzter

Bei einem Brand auf einem leerstehenden Bauernhof in Niederbayern ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 44-Jährige habe noch versuchen wollen, das Feuer zu löschen und habe sich dabei verletzt, teilte die Polizei mit. Trotzdem ist ein Nebengebäude des Hofes in Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) am Sonntag komplett ausgebrannt.

Weil in dem Gebäude Heu und kleine Holzstücke gelagert waren, hätten sich die Flammen rasch ausgebreitet, hieß es weiter. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 300.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.