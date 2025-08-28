Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses entstanden

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Durch das Feuer entstand ein Schaden im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Brand war demnach in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf weitere Teile des Wohnhauses über. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hoher Schaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eggenfelden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis