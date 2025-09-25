Icon Menü
Landkreis Rottal-Inn: Vater lässt Sohn ans Steuer - beide ohne Führerschein

Landkreis Rottal-Inn

Vater lässt Sohn ans Steuer - beide ohne Führerschein

Ein Vater übt am Bahnhof mit seinem minderjährigen Sohn das Autofahren. Allerdings besitzen beide keinen Führerschein - und auch das Fahrzeug wirft Fragen auf. Jetzt ermittelt die Polizei.
    Bei der Überprüfung fand die Polizei heraus, dass weder der 37-jährige Vater noch der 17 Jahre alte Sohn einen Führerschein besitzen. (Symbolbild)
    Bei der Überprüfung fand die Polizei heraus, dass weder der 37-jährige Vater noch der 17 Jahre alte Sohn einen Führerschein besitzen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Mit gefälschten Kennzeichen hat ein Mann ohne Führerschein seinem minderjährigen Sohn in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) Fahrunterricht gegeben. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen, wie zwei Personen am Busbahnhof mit einem Auto fuhren.

    Bei der Überprüfung fand die Polizei heraus, dass weder der 37-jährige Vater noch der 17 Jahre alte Sohn einen Führerschein besitzen. Ferner wurden die Kennzeichen am Auto für einen anderen Pkw ausgegeben. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen der Vergehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Kennzeichenmissbrauchs.

