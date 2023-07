Ermittler klären Tötungsdelikt nach 45 Jahren auf

Spektakulärer Ermittlungserfolg der unterfränkischen Polizei: 45 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau aus Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt sei es gelungen, den Täter ausfindig zu machen.

Ein mittlerweile 69 Jahre alter Mann sei in den USA festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Schweinfurt mit. Der Mann war damals als Soldat der US-Streitkräfte in Unterfranken stationiert. Zuerst hatte die "Main-Post" über den Ermittlungserfolg berichtet.

Im April 1978 war auf einer Anhöhe nahe einer Ortsverbindungsstraße bei Kolitzheim die Leiche einer 18 Jahre alten Frau gefunden worden. Die Leiche der Studentin hatte zahlreiche Messerstiche im Rücken und im Nackenbereich aufgewiesen. Der Verdacht, der Täter könnte aus dem Kreis der US-Streitkräfte kommen, bestand früh, nachdem eine Zeugin in der Nähe des Fundortes ein Fahrzeug mit grünem US-Kennzeichen gesehen hatte. Dennoch blieb der Fall jahrzehntelang ungelöst.

Auf den jetzt Festgenommenen waren die Ermittler bereits 1996 gekommen. Der damals 24-Jährige soll eine Beziehung mit seinem Opfer gehabt haben. Er habe jedoch die Tat in seinen Vernehmungen stets bestritten. Die Hinweise reichten lange Zeit nicht aus, ihn dingfest zu machen. Im Jahr 2001 mussten die Ermittlungen vorläufig eingestellt werden. Die Akten wurden jedoch nie vollständig zugeklappt. Nach Informationen der "Main-Post" soll die Frau von dem US-Soldaten schwanger gewesen sein. Er soll die Tat seiner Ehefrau in den USA gestanden haben.

Experten des Landeskriminalamtes sei es nun aufgrund fortgeschrittener Entwicklungen in der Kriminaltechnik gelungen, DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers zu isolieren. Der Mann sei auf der Grundlage eines internationalen Haftbefehls im US-Bundesstaat Nebraska verhaftet worden und warte nun auf seine Auslieferung nach Deutschland. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)