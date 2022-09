Polizei beschlagnahmt Paket mit einem Kilogramm Amphetamin

Ein Paket mit rund einem Kilogramm Amphetamin hat die Polizei im Landkreis Schweinfurt beschlagnahmt und dessen Empfänger festgenommen.

Schon länger sei der 31-Jährige aus Grafenrheinfeld im Visier der Ermittler gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Am vergangenen Mittwoch fingen Kripobeamte das Paket, das an den Verdächtigen adressiert war, schließlich ab. Zuvor habe ein Richter einen entsprechenden Beschluss gefasst, hieß es.

Anschließend durchsuchten Kriminalpolizisten die Wohnung des 31 Jahre alten Mannes und fanden dort den Angaben zufolge weitere 135 Gramm Amphetamin. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

(dpa)