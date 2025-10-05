Icon Menü
Landkreis Schweinfurt: Rasante Fahrt endet im Straßengraben - Drei Verletzte

Landkreis Schweinfurt

Rasante Fahrt endet im Straßengraben - Drei Verletzte

Ein junger Mann und seine Mitfahrer kommen bei Grettstadt mit dem Auto von der Straße ab. Die Ursache ist bisher nicht abschließend geklärt. Zu schnell war der 26-Jährige dennoch.
Von dpa
    Rettungskräfte bringen die drei Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
    Rettungskräfte bringen die drei Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein 26-Jähriger hat im Landkreis Schweinfurt die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Nach aktuellen Angaben der Polizei kam der Wagen am frühen Samstagabend in einer Kurve von der Straße ab. Der Fahrer und sein 18-Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt.

    Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer aus seinem Auto befreit und mit einem Hubschrauber transportiert. Nach aktuellen Ermittlungen war die hohe Geschwindigkeit der Auslöser des Unfalls.

