Maschinenhalle niedergebrannt - 400.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Geiselhöring-Sallach (Landkreis Straubing-Bogen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden.

Dort war am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Maschinenhalle in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Halle brannte demnach komplett nieder. In dem Gebäude standen laut Polizei mehrere Traktoren und Anhänger, die bei dem Feuer zerstört wurden. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)