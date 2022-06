Trotz Verbots überholt: Acht Verletzte bei Unfall auf B20

Acht Menschen sind bei einem Unfall auf der B20 nahe Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) verletzt worden.

Ein 22-Jähriger, der mit sechs weiteren Personen unterwegs war, überholte am Mittwochabend mit seinem Wagen mehrere in Kolonne fahrende Fahrzeuge - trotz eines Verbots, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 27-jähriger Autofahrer im Gegenverkehr konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei überschlug sich das Auto des 22-Jährigen und landete auf dem Dach im Graben. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine Mitfahrer sowie der 27-Jährige kamen ebenfalls in Krankenhäuser.

(dpa)