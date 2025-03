Verdächtiger nach Scheunenbrand mit hohem Schaden gefunden

Knapp drei Wochen nach einem Scheunenbrand in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) mit einem geschätzten Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dies geschah bei der Durchsuchung seiner Wohnräume am Dienstag, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten ihn nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zum Alter und möglichen Tatmotiv des Verdächtigen machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben.

Der Mann werde verdächtigt, die Scheune am 22. Februar in Brand gesetzt zu haben. An jenem Samstagabend sei sie komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr verhinderte den Angaben zufolge ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte, zu diesem Zeitpunkt bereits leerstehende Wohnhaus.