Blitz schlägt in Kirche ein: Hoher Schaden

Ein Blitzeinschlag in einer Kirche im oberbayerischen Landkreis Traunstein hat einen geschätzten Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, wurden am Sonntag unter anderem Kirchenfenster, der Altar und sakrale Gegenstände stark beschädigt. Die Feuerwehr habe die Kirche in Bergen wegen des starken Rauchs und viel Staub zunächst nur mit Atemschutzausrüstung betreten können. Gebrannt habe es aber nicht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

(dpa)