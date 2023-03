Jugendlicher mit Softair-Pistole unterwegs: Zwei Verletzte

Ein 15-Jähriger mit einer Softair-Pistole hat in Ruhpolding (Landkreis Traunstein) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Jugendliche war am Donnerstag mit der Pistole in Ruhpolding unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag. Ein 42-Jähriger bemerkte den 15-Jährigen und riss ihn zu Boden. Nach Angaben der Polizei sei der Mann davon ausgegangen, dass der Jugendliche eine scharfe Waffe bei sich trage. Es sei außerdem zum Gerangel gekommen, wobei sich beide leicht verletzten.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den Jugendlichen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz.

(dpa)