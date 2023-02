Lastwagen kippt um: Diesel und Molke laufen aus

Weil er zur Wasserflasche griff, ist ein 52-Jähriger mit einem Lastwagen bei Hawangen (Landkreis Unterallgäu) von der Straße abgekommen und mit dem Fahrzeug umgekippt.

Nach dem Unfall am Donnerstag liefen etwa 15.000 Liter der geladenen Molke in das angrenzende Feld, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch 100 Liter Diesel liefen aus. Wie viel davon im Feld landete, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Das Wasserwirtschaftsamt ordnete an, das mit Diesel kontaminierte Erdreich auszubaggern. Der 52-jährige Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

(dpa)