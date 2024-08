Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Ein 72-jähriger Mann ist in einem Wald bei Breitenbrunn (Landkreis Unterallgäu) von einem Baum überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann habe zusammen mit seinem Sohn einen von Borkenkäfern befallenen Baum fällen wollen, teilte die Polizei mit. Der Senior soll dazu am Freitag einen Keil in den Stamm des Baumes geschlagen zu haben.

Als der Baum dann zu fallen begann, habe sich der 72-Jährige in Sicherheit bringen wollen, so die Polizei. Beim Weglaufen ist der Senior den Angaben zufolge dann aber gestolpert und wurde von dem Baumstamm überrollt. Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Der 34-jährige Sohn des Mannes habe durch den Unfall einen Schock erlitten, hieß es weiter. Er sei ebenfalls ärztlich versorgt worden.