Motorradfahrer stirbt nach misslungenem Überholmanöver

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem missglückten Überholmanöver gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag mit einer fünfköpfigen Motorrad-Gruppe bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) unterwegs gewesen, als er einige Fahrer aus der Gruppe überholen wollte. Er kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Motorradfahrer starb an der Unfallstelle. Es entstand am Motorrad ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

(dpa)