Landkreis Weilheim-Schongau

vor 20 Min.

Mann verschanzt sich mit Schusswaffe in Haus: Festnahme

In Polling (Landkreis Weilheim-Schongau) haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei am Montag einen Mann festgenommen, der sich mit einer Schusswaffe in einem Wohnhaus verschanzt hatte.

In Polling (Landkreis Weilheim-Schongau) haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei am Montag einen Mann festgenommen, der sich mit einer Schusswaffe in einem Wohnhaus verschanzt hatte. Er habe mehrfach Schüsse in Richtung von Polizisten abgegeben, es sei aber noch unklar, ob es sich dabei um eine scharfe Waffe gehandelt habe, teilte die Polizei mit. Der Mann sei psychisch auffällig. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden, hieß es. Unklar war zunächst, ob noch weitere Menschen in dem Haus waren. Auch nähere Details zu Hergang und Beweggründen des Mannes waren vorerst unklar. Der Mann habe offensichtlich psychische Probleme, sagte der Polizeisprecher. Nachbarn in der oberbayerischen Gemeinde waren evakuiert worden. Die Polizei hatte gewarnt, den Bereich zu meiden. © dpa-infocom, dpa:220314-99-519359/2 (dpa)

