Pferd stürzt bei Kutschenunfall auf Ehepaar: Schwer verletzt

Ein Pferd ist bei einem Kutschenunfall im Landkreis Würzburg auf ein Ehepaar gestürzt - beide wurden dabei schwer verletzt. Das Paar sei am Samstagabend mit der Kutsche unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In einer abschüssigen Linkskurve bei Waldbüttelbrunn kippte die Kutsche um - auch das Pferd kam dabei zu Fall. Ein Rettungsdienst versorgte die 57-Jährige und ihren 52-jährigen Lebenspartner. Sie kamen in ein Krankenhaus. Das Tier blieb Polizeiaussagen nach unverletzt.

(dpa)