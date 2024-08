Radfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Bei einem Unfall im Landkreis Würzburg ist ein 76 Jahre alter Radfahrer am frühen Abend ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in Waldbüttelbrunn beim Überqueren einer Kreuzung von einem Auto erfasst, das Vorfahrt hatte. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Notarzt habe trotz Wiederbelebungsversuchen nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hieß es von der Polizei.

