Unbekannte stehlen E-Shishas und Tabakpfeifen

Rund 20.000 E-Shishas und Tabakpfeifen im Wert von mehr als 100.000 Euro haben Unbekannte in Unterfranken gestohlen.

Die Täter waren am Wochenende in eine Lagerhalle in Hausen bei Würzburg eingebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mit Stapler und Hubwagen sollen sie die Produkte abtransportiert und in ein größeres Fahrzeug verladen haben. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

(dpa)