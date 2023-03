Junger Fahrradfahrer von Bus erfasst und schwer verletzt

Ein Neunjähriger ist bei einem Unfall mit einem Bus im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel schwer verletzt worden.

Der Bub prallte in Arzberg mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs und stürzte vom Fahrrad, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Neunjährige am Dienstag plötzlich von rechts aus einer Einfahrt auf die Straße gefahren. Er hatte den Angaben zufolge vermutlich keinen Helm auf. Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma kam das Kind mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Im Bus wurde niemand verletzt.

(dpa)