Ballenpresse brennt - 250 000 Euro Schaden

Bei der Heuernte in der Oberpfälzer Gemeinde Hahnbach (Kreis Amberg-Sulzbach) ist eine teure Ballenpresse in Brand geraten. Wie die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg mitteilte, arbeitete ein 38-Jähriger aus dem nahen Königstein am Mittwoch mit der Maschine auf einem Feld beim Weiler Schalkenthan, als die Ballenpresse in Brand geriet. Ursache war mutmaßlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehren aus der Umgebung löschten den Brand, die Polizei schätzte den Sachschaden auf 250 000 Euro - größere Landmaschinen kosten in der Regel sechsstellige Summen.

